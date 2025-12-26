Італія

"Матрацники" наполягають на обов'язковій опцією викупу.

Рома продовжує переговори щодо можливого трансферу нападника мадридського Атлетіко Джакомо Распадорі. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, після перших зустрічей представників клубів, "вовки" пропонують оренду 25-річного італійця за два мільйони євро та опцію викупу у розмірі 20 млн євро.

Однак Атлетіко стоїть на своєму і хоче, щоб опція викупу була обов'язковою і запевняє, що в цьому випадку пропозиція буде прийнята, що також дозволить мадридцям повернути вкладені кошти у гравця, який не зміг проявити себе у Мадриді.

У нинішньому сезоні Распадорі провів 14 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав два асисти.

