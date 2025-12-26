"Матрацники" наполягають на обов'язковій опцією викупу.
Джакомо Распадорі, Getty Images
26 грудня 2025, 09:46
Рома продовжує переговори щодо можливого трансферу нападника мадридського Атлетіко Джакомо Распадорі. Про це повідомляє Marca.
За інформацією джерела, після перших зустрічей представників клубів, "вовки" пропонують оренду 25-річного італійця за два мільйони євро та опцію викупу у розмірі 20 млн євро.
Однак Атлетіко стоїть на своєму і хоче, щоб опція викупу була обов'язковою і запевняє, що в цьому випадку пропозиція буде прийнята, що також дозволить мадридцям повернути вкладені кошти у гравця, який не зміг проявити себе у Мадриді.
У нинішньому сезоні Распадорі провів 14 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав два асисти.
