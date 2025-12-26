Італія

У хавбеку особисто зацікавлений наставник "вовків" Джан П'єро Гасперіні.

Півзахисник Дженоа Мортен Френдруп може змінити клуб у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, у послугах 24-річного данця зацікавлена ​​Рома, а точніше головний тренер "вовків" Джан П'єро Гасперіні, який стежив за хавбеком під час свого правління Аталантою.

Також наголошується, що керівництво Роми вже провело перші переговори з агентами футболіста і розмову оцінили позитивно, незважаючи на контракт гравця до літа 2028 року.

Цього сезону Френдруп провів 18 матчів, у яких забив один гол.

Після 16 турів Рома набрала 30 очок і посідає четверте місце у Серії А, а у Дженоа 14 балів та 17 позиція.

Раніше повідомлялося, що Рома розглядає можливість продажу Довбика та пропонує його клубам Ла Ліги.