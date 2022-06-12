Уболівальники висловили прихильність лідеру команди.
Сєргєй Милинкович-Савич, Getty Images
12 червня 2022, 11:25
Римський Лаціо завершив цьогорічний розіграш італійської Серії A на п’ятій сходинці турнірної таблиці, завдяки чому розпочне наступну міжнародному компанію одразу на груповому етапі Ліги Європи УЄФА.
Не останню роль у цьому досягненні клубу відіграв сербський півзахисник Сєргєй Милинкович-Савич, якого глядачі в підсумку оголосили найкращим виконавцем за звітний період.
Зауважимо, що за цей футбольний рік 27-річний виконавець відіграв у 47 матчах, забивши 11 голів та віддавши 12 гольових передач.
Варто також відзначити, що для Милинковича-Савича це був уже сьомий поспіль сезон у складі "орлів", тоді як до кінця його чинного контракту залишається два роки.