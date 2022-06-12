Римський Лаціо завершив цьогорічний розіграш італійської Серії A на п’ятій сходинці турнірної таблиці, завдяки чому розпочне наступну міжнародному компанію одразу на груповому етапі Ліги Європи УЄФА.

Не останню роль у цьому досягненні клубу відіграв сербський півзахисник Сєргєй Милинкович-Савич, якого глядачі в підсумку оголосили найкращим виконавцем за звітний період.

Зауважимо, що за цей футбольний рік 27-річний виконавець відіграв у 47 матчах, забивши 11 голів та віддавши 12 гольових передач.

Варто також відзначити, що для Милинковича-Савича це був уже сьомий поспіль сезон у складі "орлів", тоді як до кінця його чинного контракту залишається два роки.