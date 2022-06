Римський Лаціо завершив цьогорічний розіграш італійської Серії A на п’ятій сходинці турнірної таблиці, завдяки чому розпочне наступну міжнародному компанію одразу на груповому етапі Ліги Європи УЄФА.

Не останню роль у цьому досягненні клубу відіграв сербський півзахисник Сєргєй Милинкович-Савич, якого глядачі в підсумку оголосили найкращим виконавцем за звітний період.

Зауважимо, що за цей футбольний рік 27-річний виконавець відіграв у 47 матчах, забивши 11 голів та віддавши 12 гольових передач.

⭐️ 𝐏𝐋𝐀𝐘𝐄𝐑 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐒𝐄𝐀𝐒𝐎𝐍 ⭐️

🥁 And the winner is... 𝙎𝙀𝙍𝙂𝙀𝙅 𝙈𝙄𝙇𝙄𝙉𝙆𝙊𝙑𝙄𝘾-𝙎𝘼𝙑𝙄𝘾 🎖



Two season awards in a week for Sergio 👏👏 pic.twitter.com/eRjSqs9wz2