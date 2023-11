У рамках 12 туру італійської Серії А Інтер на своєму полі приймав Фрозіноне.

На 42-й хвилині гри Федеріко Дімарко зважився на удар з центру поля і він завершився голом – Стефано Тураті такого не чекав! Захисник забив у стилі Олександра Караваєва у ворота Північної Македонії.

Відео голу:

Goal of the season competition is over.



Fede Dimarco is the winner already 🥇 pic.twitter.com/kzHz3PNlOU