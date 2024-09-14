Італія

Football.ua розповідає про наступні десять поєдинків у рамках чемпіонату Італії.

Італійська Серія А після паузи на поєдинки національних команд повертається на стадіони десятьма матчами четвертого туру. Відкриють його три зустрічі, які відбудуться вже сьогодні, 14 вересня.

[20] КОМО — БОЛОНЬЯ [18]

СУБОТА, 14 ВЕРЕСНЯ, 16:00. ДЖУЗЕППЕ СІНІГАЛЬЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАРКО ПІЧЧІНІНІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Активна робота на трансферному ринку влітку поки що не приносить Комо бажаного результату. "Б'янкоблу" витратили на новачків майже 50 млн євро, також оформивши кілька орендних угод і підписань вільних агентів. У перших чотирьох матчах сезону колектив Сеска Фабрегаса не здобув жодної перемоги.

Спочатку Комо поступився Сампдорії в 1/32 фіналу Кубка Італії після серії пенальті (1:1, 4:3). Зазнавши розгромної поразки від Ювентуса (3:0) в першому турі Серії А, в другому "б'янкоблу" поділили очки з Кальярі (1:1), після чого програли Удінезе (1:0). Сьогоднішній матч буде першим домашнім для Комо в цій кампанії.

Болоньї Вінченцо Італьяно трохи не щастить на старті сезону-2024/25. У своєму активі "россоблу" зараз мають лише два залікових бали, хоча заслуговували вони на здобуття більшої кількості очок.Якщо виїзна поразка від Наполі (3:0) в другому турі була скоріше справедливою, то домашні нічийні результати (1:1) в матчах проти Удінезе та Емполі — навпаки.

Підопічні Італьяно виглядали краще за своїх суперників і мали здолати бодай одного з них, але не вдалося. Поєдинок із Комо є непоганою можливістю для Болоньї нарешті здобути перемогу, яка може підняти настрій у колективі напередодні старту в Лізі чемпіонів домашнім матчем проти Шахтаря.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Комо: Аудеро — Йовіне, Кемпф, Доссена, Морено — Стрефецца, Перроне, С. Роберто, Да Кунья — Кутроне, Белотті

Болонья: Скорупські — Пош, Беукема, Казале, Міранда — Ебішер, Фройлер, Побега — Орсоліні, Кастро, Ілінг-Жуніор

прогноз 1:1

[7] ЕМПОЛІ — ЮВЕНТУС [2]

СУБОТА, 14 ВЕРЕСНЯ, 19:00. КАРЛО КАСТЕЛЛАНІ КОМП'ЮТЕР ГРОСС АРЕНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАРКО ДІ БЕЛЛО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Старт нової кампанії видався доволі вдалим для Емполі. Після звитяги над Катандзаро (4:1) в 1/32 фіналу Кубка Італії підопічні Роберто Д'Аверси зуміли набрати п'ять очок у перших трьох турах Серії А.

Спочатку "адзуррі" вдома поділили очки з Монцою (0:0), після чого на виїзді здолали Рому з рахунком 2:1. Емполі також удалося не програти на виїзді Болоньї, зігравши з нею внічию (1:1). Однак, відібрати очки ще й в Ювентуса команді Д'Аверси буде дуже нелегко. В останніх семи таких зустрічах туринці шість разів святкували перемогу, лише раз зазнавши поразки.

Ювентус під керівництвом Тіаго Мотти теж порадував своїх уболівальників хорошим початком сезону-2024/25. Старт "б'янконері" в Серії А створив враження, що команда цілком може нав'язати боротьбу за чемпіонство Інтеру, який залишається фаворитом на нього.

У першому турі Ювентус розібрався вдома з Комо (3:0), після чого з ідентичним рахунком здолав на виїзді Верону. Домашня зустріч із Ромою була однаково невдалою для обох колективів, які, в підсумку, поділили очки, так і не відзначившись голами. Варто зазначити, що туринці зараз є єдиними, хто пропустив менше двох голів, а саме нуль.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Емполі: Васкес — Гоглічідзе, Ісмайлі, Віті — Г'ясі, Грассі, Гендерсон, Малех, Пеццелла — Сольбаккен, Коломбо

Ювентус: Ді Грегоріо — Савона, Гатті, Бремер, Кабаль — Локателлі, Д. Луїс — Камб'язо, Копмейнерс, Їлдиз — Влахович

прогноз 0:2

[14] МІЛАН — ВЕНЕЦІЯ [19]

СУБОТА, 14 ВЕРЕСНЯ, 21:45. ДЖУЗЕППЕ МЕАЦЦА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАВІДЕ ДІ МАРКО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Мілан із Паулу Фонсекою на чолі невдало стартував у чемпіонаті Італії, здобувши в перших трьох турах лише два очки. Та й вони дісталися "россонері" дуже нелегко, особливо якщо говорити про домашній матч проти Торіно в першому турі (2:2).

Після врятованої в протистоянні з туринцями нічиєї була виїзна поразка від Парми (2:1) та ще одна нічия з рахунком 2:2, уже на виїзді, в поєдинку з Лаціо. Кращої можливості нарешті здобути три очки, ніж сьогоднішня, в Мілана ще не було.

Венеція стартувала в сезоні-2024/25 так само невдало, як Комо, який теж повернувся до "еліти" після виходу з Серії Б. У першому матчі кампанії колектив Еусебіо Ді Франческо зазнав виїзної поразки від Брешії (3:1) в 1/32 фіналу Кубка Італії.

Після цього були ідентична невдача в поєдинку з Лаціо в Римі та безгольова виїзна нічия в матчі проти Фіорентини. Перша домашня зустріч кампанії теж виявилася невдалою, адже Венеція не втримала нічиєї з Торіно, зазнавши мінімальної поразки. Шанси на здобуття очок сьогодні є доволі невеликими та й, імовірніше за все, збільшити їх може хіба що сам Мілан.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Мілан: Меньян — Е. Роял, Томорі, Габбія, Ернандес — Фофана, Рейндерс — Окафор, Лофтус-Чік, Леау — Абрагам

Венеція: Йоронен — Ідзес, Свобода, Шингтьєнн — Кандела, Ніколуссі-Кавілья, Дункан, Дзампано — Орістаніо, Бусіо — Пох'янпало

прогноз 2:0

[10] ДЖЕНОА — РОМА [16-17]

НЕДІЛЯ, 15 ВЕРЕСНЯ, 13:30. ЛУЇДЖІ ФЕРРАРІС, ГЕНУЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНТОНІО ДЖУА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

До домашньої поразки від Верони з рахунком 2:0 у третьому турі Серії А Дженоа не знала смаку невдач у трьох матчах поспіль. На старті кампанії колектив Альберто Джилардіно впорався вдома з Реджаною (1:0) в 1/32 фіналу Кубка Італії, після чого, теж у Генуї, відібрав очки в Інтера (2:2).

"Россоблу" також удалося мінімально здолати Монцу на виїзді. Такий початок сезону варто вважати скоріше вдалим, аніж навпаки. Покращити його може здобуття залікових балів у домашньому матчі проти Роми, яка своєю грою зараз розчаровує багатьох уболівальників.

Римляни активно працювали на трансферному ринку, в тому числі придбавши нападника збірної України Артема Довбика, але він поки що так і не відкрив лік своїм результативним діям за "джаллороссі". Підопічні Даніеле Де Россі взагалі зуміли відзначитися лише одним голом у перших трьох матчах чемпіонату Італії.

За виїзною безгольовою нічиєю з Кальярі послідувала домашня поразка з рахунком 2:1 від Емполі. У Турині команді Де Россі вдалося здобути один заліковий бал у поєдинку з Ювентусом. Зазначимо, що минулої кампанії перервалася восьмиматчева серія "джаллороссі" без поразок від Дженоа на виїзді.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Дженоа: Голліні — Вольякко, Бані, Васкес — Забеллі, Френдруп, Бадель, Маліновський, Мартін — Пінамонті, Вітінья

Рома: Свілар — Манчіні, Ермосо, Ндіка — Салемакерс, Коне, Крістанте, Бальданці, Анхеліньйо — Дібала, Довбик

прогноз 1:1

[12] АТАЛАНТА — ФІОРЕНТИНА [11]

НЕДІЛЯ, 15 ВЕРЕСНЯ, 16:00. ДЖЕВІСС СТЕДІУМ, БЕРГАМО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХУАН ЛУКА САККІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Протистояння в Бергамо цілком можна назвати центральним у четвертому турі Серії А. Старт нового сезону для місцевого колективу видався дуже складним. Однак, поразку від мадридського Реала (2:0) в матчі Суперкубка УЄФА та розгром Лечче на виїзді з рахунком 4:0 навряд чи можна вважати чимось дивним.

Після цього "нерадзуррі" поступилися на виїзді Торіно (2:1), а також були розгромлені в Мілані Інтером (4:0). От у цих двох поєдинках від колективу Джан П'єро Гасперіні чекали явно бодай трохи більшого, ніж йому вдалося продемонструвати.

Фіорентина під керівництвом Раффаеле Палладіно стартувала з п'яти поспіль нічийних результатів. Команда з Флоренції пробилася до фінальної частини Ліги конференцій, лише за підсумками серії пенальті розібравшись з угорською Пушкаш Академі.

У чемпіонаті Італії "лілії" на виїзді протистояли Пармі (1:1), а також удома Венеції (0:0) та Монці (2:2), попередньому клубу Палладіно. Статистика останніх десяти подібних зустрічей у рамках Серії А є наступною: три звитяги Аталанти, три нічийних результати та чотири перемоги Фіорентини.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Аталанта: Карнезеккі — Коссуну, Гін, де Рон — Белланова, Едерсон, Пашалич, Руджері — Де Кетеларе, Ретегі, Лукман

Фіорентина: де Хеа — Мартінес Кварта, Раньєрі, Бірагі — Додо, Катальді, Мандрагора, Госенс — Кольпані, Соттіл — Кін

прогноз 2:1

[3] ТОРІНО — ЛЕЧЧЕ [13]

НЕДІЛЯ, 15 ВЕРЕСНЯ, 16:00. ОЛІМПІКО ГРАНДЕ ТОРІНО, ТУРИН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНДРЕА КОЛОМБО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Торіно Паоло Ванолі є головним відкриттям на старті нової кампанії. Туринці впоралися з Козенцою (2:0) в 1/32 фіналу Кубка Італії, після чого здобули сім очок у перших трьох турах чемпіонату країни, хоча були близькими й до дев'яти.

Команді найкращого тренера Серії А за підсумками серпня не вдалося втримати виїзну звитягу над Міланом, зігравши з ним унічию (2:2), після чого Торіно здолав удома Аталанту (2:1) та Венецію на виїзді з мінімальним рахунком. Домашній матч проти Лечче — чудова можливість здобути ще три залікових бали.

Лечче Луки Готті теж вийшов до 1/16 фіналу Кубка Італії, здолавши Мантову (2:1). Після цього "джаллороссі" зазнали двох доволі очікуваних поразок, але зуміли здолати прямого конкурента.

Після розгромної домашньої поразки від Аталанти з рахунком 4:0, Лечче також поступився Інтеру на виїзді (2:0). Утримана мінімальна перемога над Кальярі вдома може зіграти значну роль у майбутній боротьбі за виживання, оскільки "джаллороссі", ймовірніше за все, вестимуть її.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Торіно: Мілінкович-Савич — Войвода, Коко, Мазіна — Лазаро, Річчі, Лінетті, Ілич, Соса — Адамс, Сапата

Лечче: Фальконе — Жильбер, Гашпар, Баскіротто, Галло — Рамадані, П'єрре — Уден, Мархвінські, Т. Моренте — Крстович

прогноз 2:1

[16-17] КАЛЬЯРІ — НАПОЛІ [6]

НЕДІЛЯ, 15 ВЕРЕСНЯ, 19:00. УНІПОЛ ДОМУС. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФЕДЕРІКО ЛА ПЕННА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Старт Кальярі Давіде Ніколи в новій кампанії, враховуючи виїзну поразку від Лечче в третьому турі, є суперечливим. Після звитяги над Каррарезе (3:1) в 1/32 фіналу Кубка Італії "россоблу" двічі зіграли внічию в чемпіонаті країни.

Кальярі вдома поділив очки з Ромою (0:0) та Комо (1:1), але потім мінімально поступився Лечче. Варто зазначити, що в останніх двох домашніх матчах проти Наполі в Серії А колектив із Сардинії двічі зумів відібрати в гостей залікові бали (1:1 в обох випадках). До цього були шість поспіль поразок із загальним рахунком 1:19.

Наполі втратив Віктора Осімгена, але тепер має Ромелу Лукаку, який уже встиг відзначитися дебютним голом за новий клуб, допомігши йому вирвати домашню перемогу в третьому турі Серії А. Колектив Антоніо Конте встиг скористатися вилученням голкіпера Парми та у вольовому стилі здолати її з рахунком 2:1.

Перші два матчі нової кампанії теж були непростими для неаполітанців. "Адзуррі" лише за підсумками серії пенальті впоралися з Моденою в 1/32 фіналу Кубка Італії, а потім узагалі розгромно поступилися Вероні на виїзді (3:0). У другому турі чемпіонату команда Конте реабілітувалася, розібравшись удома з Болоньєю (3:0).

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Кальярі: Скуффет — Дзаппа, Міна, Луперто — Дзортеа, Дейола, Марін, Гаетано, Ауджелло — Лувумбу, Пікколі

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно — Маццоккі, Ангісса, Лоботка, Олівера — Політано, Кварацхелія — Лукаку

прогноз 1:2

[15] МОНЦА — ІНТЕР [1]

НЕДІЛЯ, 15 ВЕРЕСНЯ, 21:45. Ю-ПАВЕР СТЕДІУМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЛУКА ПАЙРЕТТО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Монца під керівництвом Алессандро Нести не надто вдало розпочала сезон-2024/25. Після напруженої серії пенальті (0:0, 9:8) "б'янкороссі" вибили з 1/32 фіналу Кубка Італії Зюдтіроль. За цією звитягою послідувала ще одна безгольова нічия, а саме на виїзді з Емполі.

У другому турі Серії А Монца теж не зуміла відкрити лік своїм голам із гри в новій кампанії, зазнавши мінімальної домашньої поразки від Дженоа. У виїзному поєдинку з Фіорентиною команда Нести відзначилася одразу двома результативними ударами, але не втримала звитяги (2:2).

У першому турі Серії А Інтер зазнав тієї ж невдачі, що й Монца в третьому. "Нерадзуррі" з рахунком 2:1 перемагали на виїзді Дженоа, але в компенсований час утратили звитягу, зігравши внічию з рахунком 2:2.

За цим послідували дві домашні перемоги. Спочатку колектив Сімоне Індзагі впорався з Лечче (2:0), а потім розгромив Аталанту (4:0), повернувшись на перше місце турнірної таблиці чемпіонату Італії. Шанси на те, що ряд колишніх "нерадзуррі" зуміє зупинити нинішніх , на папері дуже малі, хоча в одній з двох таких зустрічей (січень 2023) Монца все ж уникнула поразки, відібравши в Інтера залікові бали (2:2).

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Монца: Тураті — Іццо, Марі, Карбоні — Перейра, Бондо, Пессіна, Кірьякопулос — Мальдіні, Мота — Джурич

Інтер: Зоммер — Павар, де Врей, К. Аугусто — Думфріс, Фраттезі, Чалханоглу, Барелла, Дімарко — Тюрам, Таремі

прогноз 0:2

[9] ПАРМА — УДІНЕЗЕ [4]

ПОНЕДІЛОК, 16 ВЕРЕСНЯ, 19:30. ЕННІО ТАРДІНІ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РОСАРІО АБІССО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Парма після вильоту з 1/32 фіналу Кубка Італії за рахунок мінімальної домашньої поразки від Палермо здобула чотири очки в трьох стартових матчах Серії А. У третьому турі "джаллоблу" драматично поступилися Наполі на виїзді (2:1).

До цього колектив Фабіо Пекк'ї вдома поділив очки з Фіорентиною (1:1), а також зумів здолати Мілан (2:1). Зазначимо, що в останніх десяти домашніх матчах проти Удінезе в чемпіонаті Італії Парма здобула шість звитяг, лише раз зазнавши поразки.

Удінезе під керівництвом Кости Руняїча стартував у сезоні-2024/25 більш ніж вдало. В 1/32 фіналу Кубка Італії "б'янконері" розгромили Авелліно (4:0), після чого відібрали очки в Болоньї на виїзді (1:1). За цим послідували дві звитяги.

Спочатку команда Руняїча впоралася вдома з Лаціо (2:1), а потім, теж на власному полі, мінімально здолала Комо. Навряд чи хтось чекав від цього колективу таких успіхів, але й робити якісь висновки щодо реальних спроможностей Удінезе ще зарано. У понеділок "б'янконері" спробують перервати п'ятиматчеву серію без виїзних звитяг над Пармою в чемпіонаті Італії.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Парма: Чічісола — Дельпрато, Болоґг, Чиркаті, Кулібалі — Кейта, Бернабе — Ман, Зом, Міхейле — Бонні

Удінезе: Окоє — Крістенсен, Бійол, Джаннетті — Ехізібуе, Карлстрем, Паєро, Камара — Товен, Бреннер — Лукка

прогноз 1:1

[8] ЛАЦІО — ВЕРОНА [5]

ПОНЕДІЛОК, 16 ВЕРЕСНЯ, 21:45. ОЛІМПІКО, РИМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЛУКА ЦУФФЕРЛІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Лаціо закриватиме четвертий тур Серії А домашнім матчем проти Верони, колишнього клубу нового керманича римлян Марко Бароні. У перших трьох матчах чемпіонату Італії колектив із "вічного міста" здобув чотири залікових бали.

Спочатку Лаціо розібрався вдома з Венецією (3:1), після чого зазнав виїзної поразки від Удінезе (2:1). В останньому перед паузою на матчі збірних поєдинку римляни поділили очки з Міланом на власному полі (2:2). В останніх дев'яти зустрічах із Вероною в Римі "орли" здобули п'ять звитяг та лише раз поступилися.

Старт Верони Паоло Дзанетті в сезоні-2024/25 заслуговує на порівняння з гойдалкою. В 1/32 фіналу Кубка Італії "джаллоблу" вдома поступилися Чезені з рахунком 2:1, після чого, теж удома, розгромили Наполі (3:0).

У другому турі Серії А Верона пропустила три голи від Ювентуса на власному полі, не відповівши бодай одним. У третьому турі команді Дзанетті знову вдалося реабілітуватися за поразку, цього разу здолавши на виїзді Дженоа з рахунком 2:0. До Риму "джаллоблу" вирушили, очікувано, в статусі андердога.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Лаціо: Проведель — Лаццарі, Хіла, Романьйолі, Тавареш — Гендузі, Ровелла — Ісаксен, Діа, Дзакканьї — Кастельянос

Верона: Монтіпо — Чачуа, Давідович, Коппола, Фресе — Белаян, Дуда — Суслов, Харруї, Лазович — Тенгстедт