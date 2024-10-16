Італія

Фаллу Діуф приєднається до бергамасків.

Юний центральний захисник Фаллу Діуф домовився про перехід до бергамської Аталанти. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, угода щодо 17-річного сенегальця була оформлена завдяки зусиллям агента Крістіана Закардо з юристом Франческо Гісі та Марчелло Соммі.

Зазначимо, що у серпні 2023 року Діуф приєднався до академії Женерасьйон Фут.

Відомий за своїми виступами за збірну Сенегалу U-17, за яку він провів дев'ять матчів та забив два голи.