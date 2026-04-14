Тренер незадоволений підходом клубу до трансферів.
Массіміліано Аллегрі, getty images
14 квітня 2026, 12:47
Головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі може достроково залишити клуб через розбіжності щодо трансферної політики. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, 58-річний фахівець вимагатиме від керівництва клубу серйозного підсилення складу під час літнього трансферного вікна, якщо команда кваліфікується до Ліга чемпіонів УЄФА сезону-2026/27.
У разі, якщо керівництво "россонері" не зможе задовольнити його вимоги, тренер може розглянути варіант розірвання контракту. Контракт Аллегрі з клубом розрахований до кінця червня 2027 року.
Після 32 турів Серія А Мілан посідає місце в топ-3, маючи 63 очки. Відставання від лідера Інтер складає 12 балів, а від другого місця, яке займає Наполі — лише 3 очки.
Наступний матч "россонері" проведуть 19 квітня на виїзді проти Верона. Початок зустрічі — о 16:00 за київським часом.