Італія

Тренер незадоволений підходом клубу до трансферів.

Головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі може достроково залишити клуб через розбіжності щодо трансферної політики. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, 58-річний фахівець вимагатиме від керівництва клубу серйозного підсилення складу під час літнього трансферного вікна, якщо команда кваліфікується до Ліга чемпіонів УЄФА сезону-2026/27.

У разі, якщо керівництво "россонері" не зможе задовольнити його вимоги, тренер може розглянути варіант розірвання контракту. Контракт Аллегрі з клубом розрахований до кінця червня 2027 року.

Після 32 турів Серія А Мілан посідає місце в топ-3, маючи 63 очки. Відставання від лідера Інтер складає 12 балів, а від другого місця, яке займає Наполі — лише 3 очки.

Наступний матч "россонері" проведуть 19 квітня на виїзді проти Верона. Початок зустрічі — о 16:00 за київським часом.