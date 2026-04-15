Італія

Россонері не готові платити 52 мільйони євро відступних за італійського форварда, тому пропонують флорентійцям свого нападника та грошову доплату.

Мілан активно шукає креативні рішення для підсилення своєї лінії атаки перед наступним сезоном. Головною ціллю клубу став форвард Фіорентини Мойзе Кін, проте високі фінансові вимоги змушують россонері працювати над складною угодою щодо обміну, до якої планують включити Сантьяго Хіменеса.

За повідомленнями італійських ЗМІ, наставник Мілана Массіміліано Алегрі визначив Кіна як пріоритетне підписання. Тренер чудово знайомий із 26-річним гравцем збірної Італії ще з часів спільної роботи в туринському Ювентусі і переконаний, що його фізичні та технічні дані ідеально підходять для гри на Сан-Сіро.

Зазначається, що сам Кін також відкритий до переїзду в Мілан, особливо на тлі того, що Фіорентина переживає не найкращі часи в єврокубках і перебуває за крок до вильоту з Ліги конференцій від Крістал Пелас.

Головною перепоною для прямого трансферу є сума відступних, прописана в контракті Кіна — 52 мільйони євро. Керівництво Мілана не має наміру виплачувати такі гроші єдиним платежем. Аби компенсувати різницю в оцінці гравців, міланський клуб готує пропозицію у форматі гравець плюс гроші:

до Флоренції має вирушити мексиканський нападник Сантьяго Хіменес, а Фіорентина додатково отримає від 10 до 15 мільйонів євро.

Для Хіменеса перехід може стати чудовим шансом на перезапуск кар'єри в Італії. Після свого гучного трансферу з Феєнорда нападник провів доволі невиразний дебютний сезон, так і не зумівши адаптуватися до тактичних вимог Алегрі та закріпитися у стартовому складі.

Переїзд у менш стресове середовище може допомогти йому повернути бомбардирську форму. Водночас переговори перебувають лише на початковій стадії і обіцяють бути складними.

Хоча Фіорентину приваблює перспектива отримати забивного форварда для перебудови команди, високі вимоги Хіменеса щодо зарплати, а також предметний інтерес до нього з боку клубів англійської Прем'єр-ліги можуть спокусити мексиканця обрати Туманний Альбіон замість продовження кар'єри на Апеннінському півострові.