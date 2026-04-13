Італія

Команда з Флоренції втримала перевагу після швидкого голу та здобула важливі три очки.

Фіорентина здобула мінімальну перемогу над Лаціо з рахунком 1:0 у матчі 32-го туру італійської Серії А, зробивши вирішальний крок ще в першому таймі.

Старт зустрічі вийшов досить рівним, але поступово господарі почали перехоплювати ініціативу. На 28-й хвилині Фіорентина відкрила рахунок: Джек Гаррісон виконав подачу з флангу, а Робін Госенс виграв позицію в штрафному майданчику та точно пробив головою у нижній кут воріт — 1:0.

Лаціо намагався відповісти ще до перерви — небезпечно пробивали Маттіа Дзакканьї та Маттео Канчельєрі, однак Давід де Хеа впевнено діяв у воротах і зберіг свої ворота недоторканими.

У другому таймі римляни додали в активності, регулярно навантажуючи штрафний майданчик суперника. Найкращий момент виник у Раткова, який замикав подачу головою, але знову на висоті був де Хеа. Також гості апелювали до арбітра щодо пенальті після падіння Носліна, проте VAR не побачив порушення правил.

Фіорентина грамотно зіграла за рахунком, стримуючи атаки суперника та шукаючи свої шанси на контратаках. У підсумку команда з Флоренції втримала мінімальну перевагу та здобула важливу перемогу в боротьбі за виживання.

Фіорентина — Лаціо 1:0

Гол: Госенс, 28

Фіорентина: де Хеа — Додо, Ругані (Понграчич, 71), Раньєрі, Госенс (Бальбо, 80) — Ндур, Мандрагора, Фаббіан — Гаррісон, Пікколі, Фацціні (Соломон, 84)

Лаціо: Мотта — Лаццарі, Провстгор, Романьйолі, Тавареш — Башич (Деле-Баширу, 46), Патрік, Тейлор (Ратков, 79) — Канчельєрі (Педро, 67), Діа (Ісаксен, 67), Дзакканьї (Нослін, 46)

Попередження: Ругані, Додо, Пікколі — Нослін, Педро