Манчестер Юнайтед виглядає найконкретнішим претендентом на вінгера.

Мілан відкрив двері для можливого продажу вінгера Рафаеля Леау влітку 2026 року. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, італійський клуб більше не вважає 26-річного португальця недоторканним після нестабільного сезону. Ситуація загострилася після того, як уболівальники освистали гравця під час матчу проти Удінезе, а сам футболіст не відзначається результативними діями з початку березня.

Попри те, що контракт Леау з Міланом діє до 2028 року і містить клаусулу в розмірі 175 мільйонів євро, у клубі розуміють, що навряд чи хтось погодиться виплатити таку суму. Тому "россонері" готові розглянути пропозиції на рівні близько 50 мільйонів євро, залежно від ринку та виступів гравця на чемпіонаті світу 2026 року.

Інтерес до Леау вже проявляють кілька топклубів, серед яких Челсі, Барселона та Баварія. Водночас найбільш конкретним варіантом наразі називають Манчестер Юнайтед.

У поточному сезоні Леау провів 26 матчів у всіх турнірах, забив 10 голів і віддав 2 результативні передачі.