Італія

Хавбек має інтерес з Італії та Англії, але хоче залишитися в клубі.

Рома розпочала переговори з агентами півзахисника Лоренцо Пеллегріні щодо продовження контракту. Чинна угода 29-річного футболіста розрахована до завершення сезону-2025/26.

За інформацією джерел, інтерес до хавбека проявляють клуби Серії А та АПЛ, однак пріоритетом для самого гравця є продовження виступів у складі римського клубу.

У поточному сезоні Пеллегріні провів 33 матчі в усіх турнірах, забив 7 голів і віддав 4 результативні передачі.

Наразі Рома посідає 6-те місце в турнірній таблиці Серії А та продовжує боротьбу за вихід до Ліги чемпіонів. Наступний матч команда проведе 18 квітня проти Аталанти.