Нідерландець підпише контракт до літа 2030 року.
Доніелл Мален, Getty Images
13 квітня 2026, 17:48
Нападник Астон Вілли Доніелл Мален стане повноцінним гравцем Роми. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, керівництво "вовків" ухвалило рішення викупити 27-річного нідерландця незалежно від результатів клубу після завершення сезону.
Конкуренту травмованого українця Артема Довбика вже запропоновано контракт до літа 2030 року.
Зазначається, що Рома орендувала футболіста за 2 млн євро, а опція викупу становить 25 млн євро. Вона стає обов'язковою, якщо Рома потрапляє до Ліги чемпіонів або Доніелл відіграє половину матчів клубу з моменту свого трансферу.
У складі "вовків" Мален провів 14 матчів, у яких забив 11 голів та віддав одну гольову передачу.
Після 32 турів Рома набрала 57 очок і посідає шосте місце у Серії А.