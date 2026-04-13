Італія

Нідерландець підпише контракт до літа 2030 року.

Нападник Астон Вілли Доніелл Мален стане повноцінним гравцем Роми. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво "вовків" ухвалило рішення викупити 27-річного нідерландця незалежно від результатів клубу після завершення сезону.

Конкуренту травмованого українця Артема Довбика вже запропоновано контракт до літа 2030 року.

Зазначається, що Рома орендувала футболіста за 2 млн євро, а опція викупу становить 25 млн євро. Вона стає обов'язковою, якщо Рома потрапляє до Ліги чемпіонів або Доніелл відіграє половину матчів клубу з моменту свого трансферу.

У складі "вовків" Мален провів 14 матчів, у яких забив 11 голів та віддав одну гольову передачу.

Після 32 турів Рома набрала 57 очок і посідає шосте місце у Серії А.