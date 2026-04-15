Італія

Кілька грандів Серії А стежать за Італьяно.

Болонья може зіткнутися з інтересом до свого головного тренера Вінченцо Італьяно з боку провідних клубів Італії, попри чинний контракт до 2027 року.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, який зазначає, що ситуація навколо наставника залишається стабільною лише на папері.

За словами Романо, Італьяно публічно підтвердив відданість проєкту в Болоньї, а його контракт був нещодавно продовжений у травні 2025 року з зарплатою понад 3 млн євро на сезон. Водночас тренер залишається у сфері інтересів низки топклубів.

"Італьяно в Болоньї, так, але з зірочкою. Його дуже високо оцінюють кілька важливих італійських клубів", — зазначив Романо.

Також журналіст звернув увагу на можливий "ефект доміно" серед тренерських призначень у Серія А, який може призвести до кадрових змін у низці клубів уже влітку.

З моменту приходу до Болоньї у 2024 році Італіано здобув 45 перемог (всього 100 ігор) у всіх турнірах і вивів команду до чвертьфіналу Ліги Європи.