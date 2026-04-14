Італія

Головний тренер Комо Сеск Фабрегас висловився про своє становище в італійському клубі. Іспанський фахівець зазначив, що щасливий очолювати команду і не збирається залишати посаду наставника.

"Тренувати іншу італійську команду? Бачу це дуже складним. Так, минулого року були контакти, але я вирішив залишитися, тому що люблю цей проєкт. Я повністю залучений і задоволений тим, що ми робимо в Комо", — сказав іспанець.

Нагадаємо, що 38-річний фахівець став біля керма Комо влітку 2024 року. У поточному сезоні-2025/26 колектив Фабрегаса зміг набрати 58 залікових балів у 32 матчах чемпіонату Італії й наразі перебуває на п'ятому місці в турнірній таблиці.

Попри нещодавню поразку від міланського Інтера з рахунком 3:4, команда продовжує боротьбу за потрапляння до єврокубків.