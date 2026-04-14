Італійський клуб не планує викуповувати німецького форварда після оренди.

Нападник Вест Гема Ніклас Фюллькруг найближчого літа завершить свою оренду в Мілані та повернеться до англійського клубу.

Італійський гранд вирішив не активувати опцію викупу гравця, яка становила 5 мільйонів євро. Контракт форварда з Вест Гемом чинний до червня 2028 року.

Фюллькруг приєднався до Мілана в січні 2026 року на правах оренди, однак не зміг переконати тренерський штаб своєю результативністю. У нинішньому сезоні Серії А він провів 16 матчів і відзначився лише одним забитим м’ячем.

Футболіст є вихованцем Вердера, а протягом кар’єри виступав за Гройтер Фюрт, Нюрнберг і Ганновер 96. У 2019 році він повернувся до бременського клубу, після чого влітку 2023 року перейшов до дортмундської Боруссії.

У складі німецького гранда нападник провів 42 матчі та забив 15 голів, зокрема три — у Лізі чемпіонів, де також зіграв у фіналі проти Реала. Після цього Фюллькруг перебрався до АПЛ, підписавши контракт із Вест Гемом.