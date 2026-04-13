Головний тренер басків прокоментував невдачу в останньому матчі, напружену атмосферу на Сан-Мамесі.

У цьому відрізку чемпіонату Більбао стикається з серйозними проблемами. Ще нещодавно леви сподівалися зачепитися за останню путівку до єврокубків, проте тепер змушені думати про те, як якнайшвидше набрати бали, щоб відірватися від зони вильоту.

Після болючої поразки від Вільярреала головний тренер Атлетіка Ернесто Вальверде не приховував свого розчарування:

"Це був дуже важкий для нас матч у різних сенсах — як через якість гри Вільярреала, так і через те, як розгорталися події. Пропустити другий гол в останній атаці першого тайму стало справжнім ударом. Ми тиснули, але не судилося. Хлопці віддали всі сили в грі, яка пішла абсолютно не за нашим сценарієм. Це важкий сезон, і ми не маємо тієї кількості очок, якої хотілося б. Наша ситуація не найкраща, і нам конче потрібні очки, щоб зберегти прописку в лізі, це реальність", — заявив фахівець після гри.

Говорячи про небезпечну близькість до підвалу турнірної таблиці (відрив становить всього шість балів), Вальверде наголосив на необхідності прийняти цей виклик і не тікати від проблеми:

"Якщо ти в цьому бізнесі, зрозуміло, що треба дивитися на всі боки. Якщо ти не усвідомлюєш ситуацію, то не розумієш, про що взагалі мова. Коли команда потрапляє туди, куди не хоче, спочатку з'являється страх, але потім потрібно дивитися проблемі в очі. Ми зараз саме на етапі вирішення цієї ситуації. У футболі завжди є нерви, і вони навіть допомагають, бо тримають тебе напоготові. Добре, коли люди від тебе вимагають результату — це один із наших секретів", — зауважив іспанець.

Наставник також визнав, що атмосфера на домашньому стадіоні була далекою від ідеальної. Вболівальники не приховували свого невдоволення грою команди та освистували футболістів.

"У футболі ти маєш перемагати, а якщо не виграєш — це нікому не подобається. Кожна публіка вважає себе особливою, але всі вони хочуть перемог, і в цьому вони однакові. Тренер є відповідальним за команду. Не знаю, чи піддають мене сумнівам більше чи менше, але якщо є осуд на адресу команди, я сприймаю його і на свій рахунок. Це потрібно прийняти", — зазначив Вальверде.

Щодо відсутності на полі Аресо, тренер пояснив це виключно тактичними міркуваннями:

"Це було технічне рішення. Все, що я роблю, — це тактичні кроки, так само як і тоді, коли я випускаю його на поле. Ця позиція не має стабільного власника, як деякі інші. Ми завжди шукаємо оптимальні варіанти".

Окремо Вальверде розповів про критичний момент у перерві матчу, коли рахунок уже був 0:2, а атмосфера на трибунах ставала все більш токсичною:

"У певний момент ситуація могла стати дуже небезпечною. У роздягальні я сказав гравцям, що ми повинні повернутися у гру, що треба забивати, адже таке відставання можна відіграти і врятувати матч. Чого ми точно не могли собі дозволити, так це пропустити третій гол. Нам би дуже хотілося забити на перших хвилинах другого тайму і, перш за все, повірити в себе", — резюмував Ернесто.

Свій наступний поєдинок Атлетік проведе вдома проти Осасуни в рамках іспанської Ла Ліги. Матч відбудеться у вівторок, 21 квітня 2026 року, на стадіоні Сан-Мамес. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.