Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 19 квітня, розпочавшись о 21:45.

У рамках 33-го туру італійської Серії А-2024/25 Рома на власному полі зустрінеться з Вероною.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

СУБОТА, 19 КВІТНЯ, 21:45. СТАДІО ОЛІМПІКО, РИМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЛУКА ПАЙРЕТТО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Продовжуючи свою боротьбу за місце в топ-6 турнірної таблиці чемпіонату Італії, яке дозволить представити країну в ході наступної єврокубкової кампанії, Рома цього суботнього вечора прийматиме Верону. "Джаллороссі" перебувають у чудовій формі, не знаючи смаку поразок у поєдинках Серії А із середини грудня 2024 року (11В, 5Н).

Уже сьогодні Рома може вперше із сезону-2015/16 уникнути невдачі в 17-му поспіль матчі турніру. Тоді "вовки" під керівництвом Лучано Спаллетті фінішували третіми в турнірній таблиці чемпіонату Італії, набравши 80 залікових балів, що для клубу є третім найкращим результатом останніх 15-ти кампаній Серії А.

Причетний одразу до кількох нещодавніх звитяг Роми Артем Довбик пропустив відкрите тренування колективу Клаудіо Раньєрі в четвер. За даними ЗМІ, гравець усе ж має з'явитися на полі, але, ймовірно, вже по перерві. У виїзному матчі проти Верони в листопаді 2024-го взяття воріт у його виконанні не допомогло "джаллороссі" на чолі з Іваном Юричем набрати бодай одне очко (2:3).

"Джаллоблу" до сьогоднішнього протистояння підходять на тлі чотирьох поспіль матчів без поразок (1В, 3Н), що протягом одного сезону Серії А з ними сталося вперше з березня 2022 року. Тим не менш, уникнути поразки команді Паоло Дзанетті сьогодні буде вкрай складно. Захисту Верони, що наразі є найгіршим у чемпіонаті Італії-2024/25, навряд чи під силу впоратися з окриленим своїми успіхами суперником.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Клаудіо Раньєрі. Так, на перемогу Роми можна поставити з коефіцієнтом 1.44, тоді як потенційний успіх Верони оцінюється показником 8.40. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.45.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Рома: Свілар — Челік, Манчіні, Ндіка — Салемакерс, Коне, Паредес, Анхеліньйо — Суле, Бальданці — Шомуродов

Верона: Монтіпо — Гіларді, Коппола, Валентіні — Чачуа, Дуда, Давідович, Брадарич — Бернед — Москера, Роша Лівраменто

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