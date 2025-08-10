Тренер Роми спростував чутки про неприязнь до українського нападника та відзначив його роботу на тренуваннях.
Гасперіні, Getty Images
10 серпня 2025, 12:43
Головний тренер Роми Джан П’єро Гасперіні прокоментував інформацію про нібито негативне ставлення до Артема Довбика, наголосивши, що вона не відповідає дійсності.
"Довбик? Він давно не грав, але прогресує у фізичному плані і дуже багато працює. Іноді я читаю, що Довбик мені не подобається, але це неправда. Я ніколи такого не говорив", – сказав наставник.
Гасперіні також підкреслив, що задоволений усіма футболістами команди:
"Мені подобаються всі гравці Роми, і поки вони тут – це найкращий склад для мене. Всі вони докладають неймовірних зусиль і прекрасно тренуються. Для мене цього достатньо", — сказав Гасперіні.
Раніше була інформація, що Довбик може залишити склад "вовків", які вже встановили цінник для потенційних покупців.
Минулого сезону Довбик провів 45 матчів, у яких забив 17 голів та віддав чотири асисти.