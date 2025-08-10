Італія

Тренер Роми спростував чутки про неприязнь до українського нападника та відзначив його роботу на тренуваннях.

Головний тренер Роми Джан П’єро Гасперіні прокоментував інформацію про нібито негативне ставлення до Артема Довбика, наголосивши, що вона не відповідає дійсності.

"Довбик? Він давно не грав, але прогресує у фізичному плані і дуже багато працює. Іноді я читаю, що Довбик мені не подобається, але це неправда. Я ніколи такого не говорив", – сказав наставник.

Гасперіні також підкреслив, що задоволений усіма футболістами команди:

"Мені подобаються всі гравці Роми, і поки вони тут – це найкращий склад для мене. Всі вони докладають неймовірних зусиль і прекрасно тренуються. Для мене цього достатньо", — сказав Гасперіні.

Раніше була інформація, що Довбик може залишити склад "вовків", які вже встановили цінник для потенційних покупців.

Минулого сезону Довбик провів 45 матчів, у яких забив 17 голів та віддав чотири асисти.