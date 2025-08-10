Головний тренер Роми Джан П’єро Гасперіні прокоментував інформацію про нібито негативне ставлення до Артема Довбика, наголосивши, що вона не відповідає дійсності.

"Довбик? Він давно не грав, але прогресує у фізичному плані і дуже багато працює. Іноді я читаю, що Довбик мені не подобається, але це неправда. Я ніколи такого не говорив", – сказав наставник.

Гасперіні також підкреслив, що задоволений усіма футболістами команди:

"Мені подобаються всі гравці Роми, і поки вони тут – це найкращий склад для мене. Всі вони докладають неймовірних зусиль і прекрасно тренуються. Для мене цього достатньо", — сказав Гасперіні.

Раніше була інформація, що Довбик може залишити склад "вовків", які вже встановили цінник для потенційних покупців.

Минулого сезону Довбик провів 45 матчів, у яких забив 17 голів та віддав чотири асисти.