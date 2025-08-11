Італія

Нападник Ренна підписав трирічний контракт із новачком Серії А за п'ять мільйонів євро.

Нападник Ренна Генрік Мейстер офіційно перейшов до італійського клубу Піза на постійній основі. Про підписання контракту на три роки повідомила пресслужба Пізи.

За даними Transfermarkt, сума трансферу склала близько п'яти мільйонів євро.

21-річний данець вже знайомий з клубом, адже другу половину минулого сезону він провів у Пізі на правах оренди, взявши участь у 15 матчах та забивши два голи.

Раніше Куадрадо підписав річний контракт з Пізою.