Італія

Колишній зірковий футболіст готовий до нового сезону після переходу в команду, яка повернулася до Серії А.

Колумбійський вінгер Хуан Куадрадо продовжить свою професійну кар’єру, приєднавшись до Пізи — новачка італійської Серії А. Футболіст, якому нещодавно виповнилося 37 років, підписав з клубом річний контракт.

Куадрадо, який раніше виступав за Челсі та Ювентус, останнім часом був вільним агентом після завершення сезону 2024-25 в Аталанті. Його великий досвід стане у пригоді Пізі, що повернулась у вищий італійський дивізіон після 34-річної перерви.

Колумбієць провів понад 100 матчів за національну збірну і має за плечима яскраву клубну кар’єру, зокрема 314 ігор за Ювентус та 11 трофеїв. Після непростого періоду в Челсі, де він обмежено отримував ігровий час, Куадрадо зумів відновити статус ключового гравця в Турині.

Піза налаштована на серйозну боротьбу за збереження місця в Серії А. Під керівництвом Альберто Джилардіно команда готова використати усі ресурси, щоб залишитись у лізі, і досвід такого гравця, як Куадрадо, безумовно додасть сил у цій боротьбі.

Перші матчі за новий клуб Куадрадо може провести вже у передсезонних зустрічах — товариському поєдинку з Пістойєзе 14 серпня та у Кубку Італії проти Чезени 17 серпня. Офіційний дебют у Серії А запланований на гру проти Аталанти 24 серпня.