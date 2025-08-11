Італія

Мехді Таремі розглядає варіанти на майбутній сезон.

Лідс Юнайтед, який нещодавно повернувся до Прем’єр-ліги, намагається посилити склад двома потенційними новачками — нападником Інтера Мехді Таремі та Родріго Мунізом із Фулгема. Іранець, що минулого сезону не зміг закріпитися у "нерадзуррі", шукає нові можливості для виступів на найвищому рівні, відмовляючись від пропозицій з Фламенго та Бешикташа.

Таремі залишається мотивованим, особливо з огляду на кваліфікацію Ірану на Чемпіонат світу-2026, і хоче підтримувати форму в клубі, де зможе отримувати регулярну ігрову практику.

У той же час Аталанта активізувала пошуки заміни Матео Ретегі, і Родріго Муніз є головним претендентом на це місце. Якщо Фулгем відпустить Муніза в Бергамо, Лідс може активізуватися, а також не виключається інтерес з боку Вест Гема до іранського нападника.