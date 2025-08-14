Італія

Різниця поміж АПЛ та Серією A виявляє себе саме в такі моменти.

Ямайський нападник бірмінгемської Астон Вілли Леон Бейлі цьогорічного літнього трансферного вікна перебуває в статусі гравця, який доступний для переходу до іншого клубу в разі наявності цікавих пропозицій.

28-річний виконавець, за якого "леви" заплатили 32 млн євро леверкузенському Баєру ще чотири роки тому, отримали запит трансферної інформації від італійської Роми.

І якщо з оцінкою гравця ще з двома роками контракту на рівні 28 млн євро "вовки" ще готові погодитись, то зарплатня Бейлі на рівні 4 млн євро за сезон їх не влаштовує.

Наразі тривають перемовини з представниками футболіста, який або знизить власні вимоги, або Вілла ретельно розгляне пропозиції із Саудівської Аравії, тоді як сам Леон хотів би залишитись у Європі.

У минулому сезоні на рахунку Бейлі 38 матчів, два голи та чотири асисти.