Італія

24-річний футболіст може стати "нерадзуррі".

Інтер близький до підписання Ману Коне з Роми. Міланський клуб активно веде переговори з римлянами щодо трансферу 24-річного півзахисника, повідомляється на сторінках RMC Sport.

За попередньою інформацією, вартість угоди може становити близько 50 мільйонів євро, включно з можливими бонусами.

Коне у минулому сезоні італійського чемпіонату взяв участь у 34 поєдинках, оформив два забиті м’ячі та зробив одну гольову передачу.

Інтер у минулому сезоні Серії А фінішував другим, а чемпіоном став Наполі.