Італія

Футболіст минулий сезон провів у оренді.

Французький центральний півзахисник Ясін Адлі долучився до складу італійського Мілана ще влітку 2021 року в якості орендованого з подальшим правом викупу за 9 млн євро гравця Бордо.

Однак історія виступів нині вже 25-річного виконавця за "россонері" є неоднозначною й зрештою дійшло до того, що минулий сезон йому довелось провести в оренді у Фіорентині.

Там Адлі провів 35 матчів, забив п’ять голів та віддав сім асистів.

Але навіть таких показників після повернення до Мілана гравцю не вистачає для того, щоб стати основним у команди Массіміліано Аллегрі.

Через це клуб вирішив продати свого футболіста й уже знайшов покупця — Сассуоло, який за старими зв’язками доволі швидко узгодив сам факт переходу футболіста й наразі клуби говорять про суму відступних.

Повідомляється, що йдеться про приблизно 12 млн євро.