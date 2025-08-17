Італія

Фланговий захисник МЮ зацікавив Рому і розглядає переїзд до Італії.

26-річний фланговий захисник Манчестер Юнайтед Тайрелл Маласія опинився в полі зору Роми, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Вовки" вже зробили запит щодо можливого трансферу гравця. Сам футболіст не проти залишити Англію та переїхати до Італії.

Крім того, інтерес до Маласії проявляє і турецький Бешикташ.

Раніше стало відомо, що головний тренер "червоних дияволів" Рубен Аморім відсторонив захисника від першої команди.