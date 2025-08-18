Італія

Англієць відмовився від трансферу в Серію А, але може розглянути інші варіанти.

Вінгер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо відхилив можливість продовжити кар’єру в Римі.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, італійський клуб пропонував оренду з обов’язковим викупом за 20 мільйонів фунтів. Проте агенти гравця повідомили, що англієць не зацікавлений у переході до Роми.

Манчестер Юнайтед розраховує отримати подібні пропозиції від інших клубів. Самі римляни вже почали шукати альтернативи для підсилення атаки.

Інтерес до Санчо проявляє й Бешикташ, але 25-річний вінгер готовий розглянути варіант із Туреччиною лише у вересні, коли трансферне вікно в топ-5 європейських чемпіонатах буде закрито.

Минулого сезону Санчо виступав на правах оренди за Челсі, де в 41 матчі відзначився 5 голами та 10 результативними передачами. За даними Transfermarkt, його вартість становить близько 28 мільйонів євро.