Туреччина

Турецький клуб готовий швидко оформити трансфер, якщо вінгер погодиться на зменшення окладу.

Нападник Джейдон Санчо, який більше не входить у плани Манчестер Юнайтед, перебуває в активних пошуках нової команди цього літа.

Як повідомляє журналіст Руді Галлеті для TEAMtalk, головним претендентом на англійського вінгера є турецький Бешикташ, однак перемовини ускладнює одне й те ж питання, що й усіх інших кандидатів — зарплатне.

Минулого сезону 25-річний Санчо виступав в оренді за Челсі, але лондонці відмовилися від викупу, виплативши Манчестер Юнайтед компенсацію у 5 мільйонів фунтів замість передбачених контрактом 25 мільйонів. Новий наставник Юнайтед Рубен Аморім не розраховує на гравця — він не брав участі у передсезонній підготовці.

Бешикташ активно цікавиться футболістом, але його контракт із зарплатою близько 250 тисяч фунтів на тиждень, чинний до наступного літа, став головною перепоною. Турецький клуб очікує, що Санчо знизить фінансові вимоги, аби перейти до вирішальної фази переговорів.

Раніше інтерес до вінгера проявляли Ювентус та Боруссія Дортмунд. Італійці були близькими до підписання, але без продажу гравців атаки не можуть завершити трансфер. Дортмунд розглядає варіант повернення Санчо, але поки не поспішає з рішенням.

Поточна ціна Манчестер Юнайтед — менше 20 мільйонів євро, що робить угоду привабливою для потенційних покупців. Однак саме позиція гравця щодо зарплати може визначити, чи опиниться він у Бешикташі вже цього літа.