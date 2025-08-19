Італія

Аль-Ахлі зробив останню пропозицію у 25 млн євро, яка також була відхилена туринцями.

Ювентус відмовився приймати останню пропозицію Аль-Ахлі на суму 25 млн євро за центрального півзахисника Мануеля Локателлі.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, туринський клуб не планує продавати 27-річного італійського хавбека, а сам Локателлі не висловлював бажання залишити команду.

Ця пропозиція від саудівського клубу стала останньою спробою придбати Локателлі цього літа. Ювентус одразу відхилив запит і підтвердив, що гравець залишається у складі команди.

У минулому сезоні Мануель Локателлі провів за "стару синьйору" 51 матч, забив 2 голи та віддав 2 асисти. Його контракт із туринцями чинний до літа 2028 року.