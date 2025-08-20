Італія

Ігнатов продовжить кар’єру в Читтаделлі.

18-річний український півзахисник Едуард Ігнатов став повноцінним гравцем італійської Читтаделли, уклавши свій перший професійний контракт із клубом. Угода розрахована до літа 2028 року.

Ігнатов раніше виступав у молодіжних командах Камподарсего та Падови, а влітку 2024-го приєднався до дубля Читтаделли. У сезоні 2024/25 він провів 26 матчів за команду U-19, відзначившись трьома голами та двома результативними передачами.

Читтаделла завершила минулий сезон на 19-му місці в Серії B і за підсумками чемпіонату понизилася у класі. У сезоні 2025/26 команда виступатиме в Серії C.