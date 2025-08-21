Італія

Триває підготовка до трансферу.

Іранський нападник Мехді Таремі був підписаний у якості вільного агента міланським Інтером минулого літа в статусі провідного бомбардира португальського Порту.

Однак за рік у Італії показники результативності 33-річного виконавця нікого не вразили — три голи та дев’ять асистів у 43 матчах (1887 хвилин).

І в підсумку може скластись ситуація, коли вже після першого року з трирічного контракту "змії" попрощаються з футболістом.

Місцевим ЗМІ стало відомо, що Таремі повідомили про незалученість до проєкту Крістіана Ківу на прийдешній сезон, тож гравець нині навіть не тренується разом із командою.

При цьому Мехді перебуває в полі зору лондонського Фулгема, Лідса, турецького Бешикташу та бразильських Фламенгу та Ботафогу.

Сам гравець схиляється більше до продовження кар’єри в Європі.

Також цілком імовірним є сценарій, коли контракт Таремі з Інтером буде достроково завершено за обопільної згоди сторін.