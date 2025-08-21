Італійський клуб уклав довгостроковий контракт із футболістом до 2029 року.
Дзортеа, Болонья
21 серпня 2025, 09:59
Болонья офіційно оголосила про підписання захисника Кальярі Надіра Дзортеа, повідомляє пресслужба клубу.
Сума трансферу становить вісім мільйонів євро. Контракт із 24-річним італійським футболістом розрахований до літа 2029 року, а також передбачає можливість продовження ще на один сезон.
Дзортеа виступав за Кальярі з 2023 року, а тепер приєднається до складу Болоньї, яка готується до нового сезону Серії А.
