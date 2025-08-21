Італія

Італійський клуб уклав довгостроковий контракт із футболістом до 2029 року.

Болонья офіційно оголосила про підписання захисника Кальярі Надіра Дзортеа, повідомляє пресслужба клубу.

Сума трансферу становить вісім мільйонів євро. Контракт із 24-річним італійським футболістом розрахований до літа 2029 року, а також передбачає можливість продовження ще на один сезон.

Дзортеа виступав за Кальярі з 2023 року, а тепер приєднається до складу Болоньї, яка готується до нового сезону Серії А.

Раніше стало відомо, що Болонья погодила контракт із гравцем Марселя, якого виставив за двері Де Дзербі.