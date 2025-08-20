Італія

Але домовитись із клубом гравця буде важче.

Напередодні стало відомо, що французький Марсель застосував персональні санкції до півзахисника Адрієна Рабьо та англійського нападника Джонатана Роу через сутичку на тренуванні, через що обидва гравці були виставлені на трансфер.

Довкола 22-річного вихованця Норвіча одразу ж після цього активізувались потенційні покупці, серед яких найбільший прогрес наразі має італійська Болонья.

"Россоблу" швидко домовились із футболістом, після чого перейшли до розмови з його нинішнім клубом.

Але одразу ж стикнулись із перепоною — Марсель хоче отримати 20 млн євро за Роу, за якого цього літа виплатив решту в розмірі 14,5 млн євро трансферної вартості, після річної оренди за 2 млн євро з Норвіча.

У минулому сезоні англієць провів 30 матчів, забив три голи та віддав чотири асисти.