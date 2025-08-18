Італія

Міланці можуть непогано заробити на все ще перспективному гравці.

Албанський центральний півзахисник Кріст'ян Асллані перейшов до складу міланського Інтера ще влітку 2023 року в якості трансферу з Емполі за 15,7 млн євро.

Однак через високу конкуренцію в центрі поля "змій" 23-річному виконавцю доводиться чекати на свою чергу в боротьбі за місце в стартовому складі.

Наступний матч футболіста за "нерадзуррі" при цьому стане 100, тоді як на його рахунку чотири голи та п’ять гольових передач за два роки нерегулярних виступів.

Чи має шанси Асллані потрапити до стартового складу на стабільній основі в цьому сезоні? На це питання новий головний тренер Інтера Крістіан Ківу наразі не може дати відповідь футболісту, а отже його агенти працюють над варіантами щодо розвитку кар’єри за три роки до завершення контракту з міланським клубом.

Стало відомо, що найближчим часом на адресу "змій" має надійти пропозиція від Болоньї в розмірі 12 млн євро + до 30% бонусу від наступного продажу.

Для гравця вже підготували контракт до 2029 року з опцією продовження ще на один сезон та зарплатнею в 1,7 – 1,8 млн євро.

У минулій кампанії Асллані провів 39 матчів, забив три голи та віддав три гольові передачі.