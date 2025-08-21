Іспанський форвард продовжить кар’єру в новачку Серії А після кількох клубів Італії та Іспанії.
Антоніо Санабрія, Кремонезе
21 серпня 2025, 13:48
Нападник Антоніо Санабрія офіційно став гравцем Кремонезе, повідомляє клуб.
Футболіст перебрався з Торіно, за який виступав із січня 2021 року.
Раніше Санабрія захищав кольори Сассуоло, Роми, хіхонського Спортінга, Бетіса та Дженоа, а в юніорській кар’єрі з 2009 до 2014 року перебував у системі Барселони.
