Італія

"Бики" уклали угоду з аргентинцем за схемою "3+1".

Торіно взяв в оренду 30-річного нападника Наполі Джованні Сімеоне з зобов’язанням викупу за €8 млн, якщо будуть виконані контрактні умови.

Аргентинець підписав із Торіно угоду до 2028 року з можливістю продовження ще на один сезон.

Джованні Сімеоне є сином головного тренера Атлетіко Дієго Сімеоне.

У сезоні-2024/25 Джованні провів 30 матчів у Серії А, забив 1 гол і віддав 1 асист, переважно виходячи на заміну.

Раніше стало відомо, що Ваня Мілінкович-Савич приєднався до Наполі.