Туринці дуже швидко зорієнтувались після невдалих перемовин щодо іншого гравця.
Кріст’ян Асллані, Getty Images
21 серпня 2025, 10:38
Італійський Торіно під час цьогорічної літньої трансферної кампанії поставив собі за мету повернути до виступів на "елітному" рівні центрального півзахисника Венеції Ганса Ніколуссі-Кавілью.
Тривалий час "бики" вели перемовини з клубом, який вилетів із Серії A за підсумками минулого сезону, а також із представниками 25-річного виконавця, але справа так і не зрушила з місця.
Не проблема — Торіно одразу ж перемкнув увагу на албанського півзахисника міланського Інтера Кріст’яна Асллані, яким цікавилась Болонья, і з пропозицією в 1,5 млн євро за оренду + викуп 12 млн євро вибив "россоблу" з боротьби за футболіста.
Наразі Інтер намагається додати до цього пакету ще й відсоток від майбутнього продажу.
Очікується закриття угоди щодо трансферу вже найближчим часом.
У минулій кампанії 23-річний Асллані провів 39 матчів, забив три голи та віддав три гольові передачі.