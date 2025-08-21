Італія

Туринці дуже швидко зорієнтувались після невдалих перемовин щодо іншого гравця.

Італійський Торіно під час цьогорічної літньої трансферної кампанії поставив собі за мету повернути до виступів на "елітному" рівні центрального півзахисника Венеції Ганса Ніколуссі-Кавілью.

Тривалий час "бики" вели перемовини з клубом, який вилетів із Серії A за підсумками минулого сезону, а також із представниками 25-річного виконавця, але справа так і не зрушила з місця.

Не проблема — Торіно одразу ж перемкнув увагу на албанського півзахисника міланського Інтера Кріст’яна Асллані, яким цікавилась Болонья, і з пропозицією в 1,5 млн євро за оренду + викуп 12 млн євро вибив "россоблу" з боротьби за футболіста.

Наразі Інтер намагається додати до цього пакету ще й відсоток від майбутнього продажу.

Очікується закриття угоди щодо трансферу вже найближчим часом.

У минулій кампанії 23-річний Асллані провів 39 матчів, забив три голи та віддав три гольові передачі.