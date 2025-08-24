Італія

Новачок "джалороссі" не встиг дебютувати в офіційному матчі через травму.

Леон Бейлі невдало розпочав свій етап у Ромі. Новачок команди отримав травму вже на першому тренуванні після переходу з Астон Вілли та пропустить щонайменше чотири тижні.

За інформацією Sky Sport Italia, 28-річний ямайський вінгер зазнав міотендинозного ушкодження правого стегна. Рома підтвердила діагноз і повідомила, що гравцю знадобляться додаткові обстеження для уточнення термінів відновлення.

Бейлі вже пропустив стартовий матч чемпіонату, у якому "джалороссі" здолали Болонью 1:0 завдяки голу ще одного літнього новачка – Веслі Франки.

Очікується, що футболіст не зіграє в наступному турі проти Пізи, а також може пропустити поєдинки з Торіно та Лаціо після вересневої паузи на матчі збірних.