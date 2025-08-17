Залишились фінальні домовленості поміж клубами.
Леон Бейлі, Getty Images
17 серпня 2025, 09:46
Ямайський нападник бірмінгемської Астон Вілли Леон Бейлі наближається до трансферу в італійську Рому.
"Вовки" за останній тиждень суттєво просунулись у перемовинах із "левами", і зрештою англійський клуб пішов на поступки у питаннях потенційної оренди.
Повідомлялось, що на шляху трансферу стоїть зарплатня 28-річного футболіста в розмірі 4 млн євро, яку Рома не хотіла виплачувати одноосібно впродовж наступного року.
Однак бажання Вілли оформити трансфер футболіста цього літа зрештою переважило.
3 млн євро за річну оренду та право викупу за 20 млн євро наступного літа на контракт до 2030 року — такі фінальні умови переходу Бейлі до Роми. Англійці при цьому таки візьмуть на себе частину його зарплатні.
У минулому сезоні на рахунку ямайця 38 матчів, два голи та чотири асисти.