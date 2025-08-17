Італія

Залишились фінальні домовленості поміж клубами.

Ямайський нападник бірмінгемської Астон Вілли Леон Бейлі наближається до трансферу в італійську Рому.

"Вовки" за останній тиждень суттєво просунулись у перемовинах із "левами", і зрештою англійський клуб пішов на поступки у питаннях потенційної оренди.

Повідомлялось, що на шляху трансферу стоїть зарплатня 28-річного футболіста в розмірі 4 млн євро, яку Рома не хотіла виплачувати одноосібно впродовж наступного року.

Однак бажання Вілли оформити трансфер футболіста цього літа зрештою переважило.

3 млн євро за річну оренду та право викупу за 20 млн євро наступного літа на контракт до 2030 року — такі фінальні умови переходу Бейлі до Роми. Англійці при цьому таки візьмуть на себе частину його зарплатні.

У минулому сезоні на рахунку ямайця 38 матчів, два голи та чотири асисти.