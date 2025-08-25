Італія

Результати матчів Серії А.

Завершились два матчі першого туру Серії А-2025/26.

Новачок Серії А Піза продемонстрував, що не збирається бути аутсайдером сезону. Команда Альберто Джилардіно діяла сміливо та впевнено на полі в Бергамо, створивши кілька небезпечних моментів біля воріт Аталанти.

На 26-й хвилині гості відкрили рахунок завдяки рикошету від Хіна, який зрізав м’яч у власні ворота. Піза мала шанс подвоїти перевагу ще до перерви — удар Морео головою міг стати результативним, але Карнезеккі здійснив неймовірний сейв і врятував Аталанту від другого пропущеного гола.

У другому таймі команда Івана Юріча значно додала в атаці. На 50-й хвилині Джанлука Скамакка зрівняв рахунок точним пострілом із середньої дистанції. Після цього Аталанта мала ще кілька можливостей вирвати перемогу, але господарям так і не вдалося реалізувати свої моменти.

У підсумку матч завершився бойовою нічиєю, а Піза показала, що готова гідно конкурувати навіть із топовими командами Серії А.

Аталанта — Піза 1:1

Голи: Скамакка, 50 - Гін (аг), 26

Аталанта: Карнезеккі — Гін, Скальвіні (Коссуну, 84), Джимсіті — Белланова, де Рон, Пашалич (Едерсон, 71), Залевські — Де Кетеларе (Самарджич, 84), Мальдіні (Сулемана, 72) — Скамакка (Крстович, 72)

Піза: Ніколас — Денун, Караччоло, Канестреллі — Туре, Ебішер, Марін, Ангорі — Віньято, Морео — Майстер

Попередження: Мальдіні, СулеманаЮвентус стартував у новому сезоні Серії А впевненою перемогою над Пармою, але результат дався туринцям непросто. Перший тайм пройшов без голів, проте обидві команди створили кілька гострих моментів. Після перерви господарі зуміли переламати хід гри: на 59-й хвилині новачок команди Джонатан Девід відзначився своїм дебютним голом, замкнувши передачу Кенана Йилдиза.

На 83-й хвилині Ювентус залишився вдесятьох — Андреа Камб’яcо отримав пряму червону картку за удар суперника в обличчя. Попри чисельну меншість, туринці не тільки втримали перевагу, але й змогли подвоїти рахунок: Душан Влахович, який вийшов на заміну замість Девіда, забив другий м’яч після ще одного асисту Йилдиза. 2:0

Ювентус — Парма 2:0

Голи: Девід, 59, Влахович, 84

Ювентус: Маккенні — Калулу, Бремер, Гатті (Маріу, 57) — Камб'язо, Локателлі (Копмейнерс, 57), Тюрам, Келлі — Консейсан, Їлдиз — Девід (Влахович, 70)

Парма: Судзукі — Дельпрато, Чиркаті, Валенті — Левік, Ордоньєс, Кейта, Валері — Алмквіст, Бернабе — Шарпентьє

Попередження: Гатті — Судзукі

Вилучення: Камб'язо, 83