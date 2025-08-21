Бразилия

29-річний півзахисник може повернутися на батьківщину та підписати контракт із бразильським клубом.

Греміо зацікавлений у трансфері півзахисника Ювентуса Артура Мело, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За наявною інформацією, бразильський клуб уже зробив 29-річному гравцеві пропозицію щодо контракту.

Ситуація може скластися на користь Греміо, адже у разі розірвання угоди футболіста з туринцями перехід буде здійснено безкоштовно. Наразі сторони перебувають у стадії активних переговорів.

Останні пів року Мело провів в оренді в іспанській Жироні, де зіграв 15 матчів, але не відзначився результативними діями.

Раніше повідомлялося, що туринський клуб і Рома спілкуються щодо можливого обміну півзахисниками.