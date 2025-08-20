Італія

Туринський клуб вступив у переговори з Челсі щодо трансферу англійського хавбека.

Ювентус зробив перший крок до підписання 21-річного центрального півзахисника Карні Чуквуемеки, звернувшись до Челсі для обговорення можливого переходу. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Челсі, у свою чергу, принципово наполягає на продажу англійського гравця на постійній основі.

Раніше Боруссія Дортмунд, за яку хавбек виступав у минулому сезоні на правах оренди, також намагалася придбати Чуквуемеку, але лондонський клуб неодноразово відхиляв пропозиції німецького клубу. Також повідомлялося про інтерес РБ Лейпциг.

Контракт Чуквуемеки з Челсі діє до 2028 року, але його обмежений ігровий час (32 матчі за три роки) і травми роблять потенційний трансфер влітку вважається ймовірним.