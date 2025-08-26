Італія

37-річний півзахисник уклав контракт до 2026 року з можливістю автоматичного продовження ще на сезон.

Сассуоло оголосив про підписання досвідченого сербського півзахисника Неманьї Матича. Угода з 37-річним футболістом розрахована до 30 червня 2026 року з опцією автоматичного продовження ще на один сезон за виконання певних умов.

Матич за свою кар'єру він виступав за Челсі, Бенфіку, Манчестер Юнайтед, Рому, Ренн та Ліон, зігравши понад 600 офіційних матчів на клубному рівні.

У складі Челсі серб виграв два титули Прем’єр-ліги, Кубок Англії та Кубок ліги, у Бенфіці здобув чемпіонський титул і три кубкові трофеї, а також має у своєму активі Кубок Словаччини. Крім того, на його рахунку 251 матч у Прем’єр-лізі, 107 ігор у єврокубках і 48 поєдинків за збірну Сербії.

Завдяки своєму насиченому послужному списку Матич став найтитулованішим футболістом в історії Сассуоло.

Нагадаємо, що у червні цього року півзахисник Ліона отримав двоматчеву дискваліфікацію від Ліги 1 за інцидент із заклеєною ЛГБТ-символікою на формі під час матчу чемпіонату Франції. Після цього він залишив Ліон.