Штаб Шовковського отримав підсилення.

Тренерський штаб Динамо поповнив польський фахівець Мацей Кендзьорек. Він – тренер-аналітик та спеціаліст зі стандартних положень, повідомляє офіційний сайт киян.

Мацей Кендзьорек народився 1 липня 1980 року, має вищу освіту – бакалавр політичних наук, здобув тренерську ліцензію UEFA Pro Licence.

Свою тренерську кар’єру розпочав у 2003 році, спочатку працював головним тренером та асистентом в командах польських нижчих ліг, з 2016 по 2020 рік був асистентом головного тренера в Ракуві, який за цей час виграв другу та першу польські ліги.

Далі протягом сезону був помічником головного тренера у команді Арка (Гдиня) та входив до тренерського штабу Леха (Познань), з яким став чемпіоном. Перед переходом до Динамо очолював Радомяк, працюючи на посаді головного тренера.

Крім того, Кендзьорек допомагав готувати молодіжну збірну Польщі до Євро-2019.

