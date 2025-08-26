Німеччина

Хорватський тренер очолюватиме команду щонайменше ще два сезони.

Боруссія Дортмунд оголосила про продовження контракту з головним тренером Ніко Ковачем.

Нова угода 53-річного фахівця розрахована до 30 червня 2027 року.

Ковач разом зі своїм тренерським штабом очолив клуб у січні 2025 року, коли команда перебувала на 11-му місці в турнірній таблиці Бундесліги. Під його керівництвом Боруссія продемонструвала потужний фінальний ривок і забезпечила собі місце в груповому етапі Ліги чемпіонів.

Керівництво клубу високо оцінило внесок Ковача у відновлення стабільності та результатів команди, тому вирішило продовжити співпрацю.

Раніше стало відомо, що Боруссія Д близька до підписання нападника Вулвергемптона.