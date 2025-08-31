Італія

Мілан планує продати мексиканського форварда, а рішення залежить від домовленості клубів.

Нападник Мілана Сантьяго Хіменес може продовжити кар’єру в Ромі.

За інформацією журналіста Фабріціо Романо, мексиканець погодився на трансфер до римського клубу, і тепер усе залежить від домовленостей між командами.

Угода може включати обмін на українського форварда Роми Артема Довбика.

Раніше Хіменес наполягав на тому, щоб залишитися в Мілані, однак керівництво клубу ухвалило рішення продати нападника. Гравець уже прийняв позицію керівництва й готовий змінити команду, якщо сторони досягнуть згоди щодо умов трансферу.

Минулого сезону Артем Довбик відіграв за Рому 45 матчів, забив 17 голів та віддав 4 результативні передачі. В свою чергу Сантьяго Хіменес провів за Мілан 19 матчів, забив шість голів та віддав три асиста.