Невикористані моменти та пенальті на останніх хвилинах вирішили долю зустрічі.
Вольфсбург - Майнц, getty images
31 серпня 2025, 18:38
У першому поєдинку недільної програми Вольфсбург на домашньому стадіоні приймав Майнц. "Вовки" швидко відкрили рахунок — гол забив Центер. Пейчіновіч мав нагоду подвоїти перевагу господарів у середині тайму, але його удар пройшов поруч зі стійкою.
У другому таймі Чже Сун Лі був дуже близький до того, щоб зрівняти рахунок, проте його постріл влучив у каркас воріт. За десять хвилин до кінця матчу Майнц знову ледь не забив — Кор головою влучив у праву стійку.
Врешті-решт, "карнавальники" уникли поразки — захисник Вольфсбурга необачно зіграв рукою у власному штрафному майданчику, і Амірі реалізував пенальті на останніх хвилинах матчу, встановивши нічийний рахунок.
У доданий час Зіб міг принести перемогу Вольфсбургу, але його удар влучив у поперечину.
Вольфсбург — Майнц 1:1
Голи: Центер, 9 - Амірі, 88 (пен)
Вольфсбург: Грабара — Фішер, Єнц, Кулєракіс, Центер (Меле, 90) — Арнольд, Соуза (Вінн, 90) — Ольсен (Черни, 46), Маєр (Сванберг, 70), Віммер — Пейчінович (ель-Амін Амура, 70)
Майнц: Центнер — да Кошта, Белль (Ганче-Ольсен, 46), Кор — Касі, Амірі, Сано, Мвене (Ферачніг, 69) — Сон, Норден (Бобцин, 82) — Вайпер (Зіб, 69)
Попередження: Віммер, Ольсен — Кошта, Центнер, Касі
Вилучення: Сванберг