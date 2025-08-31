Німеччина

Невикористані моменти та пенальті на останніх хвилинах вирішили долю зустрічі.

У першому поєдинку недільної програми Вольфсбург на домашньому стадіоні приймав Майнц. "Вовки" швидко відкрили рахунок — гол забив Центер. Пейчіновіч мав нагоду подвоїти перевагу господарів у середині тайму, але його удар пройшов поруч зі стійкою.

У другому таймі Чже Сун Лі був дуже близький до того, щоб зрівняти рахунок, проте його постріл влучив у каркас воріт. За десять хвилин до кінця матчу Майнц знову ледь не забив — Кор головою влучив у праву стійку.

Врешті-решт, "карнавальники" уникли поразки — захисник Вольфсбурга необачно зіграв рукою у власному штрафному майданчику, і Амірі реалізував пенальті на останніх хвилинах матчу, встановивши нічийний рахунок.

У доданий час Зіб міг принести перемогу Вольфсбургу, але його удар влучив у поперечину.

Вольфсбург — Майнц 1:1

Голи: Центер, 9 - Амірі, 88 (пен)

Вольфсбург: Грабара — Фішер, Єнц, Кулєракіс, Центер (Меле, 90) — Арнольд, Соуза (Вінн, 90) — Ольсен (Черни, 46), Маєр (Сванберг, 70), Віммер — Пейчінович (ель-Амін Амура, 70)

Майнц: Центнер — да Кошта, Белль (Ганче-Ольсен, 46), Кор — Касі, Амірі, Сано, Мвене (Ферачніг, 69) — Сон, Норден (Бобцин, 82) — Вайпер (Зіб, 69)

Попередження: Віммер, Ольсен — Кошта, Центнер, Касі

Вилучення: Сванберг