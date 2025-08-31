Італія

Керівництво "россонері" почало активні переговори з агентом хавбека, оцінюючи фінансові умови угоди.

Головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі прагне бачити півзахисника Марселя Адрієна Рабьо у своїй команді.

Його мама та за сумісництвом агент Веронік Рабьо вже вийшла на контакт із представниками італійського клубу, щоб обговорити можливий трансфер.

Мілан активізує переговори з оточенням гравця, розглядаючи фінансові деталі угоди, включно із зарплатнею футболіста та комісійними виплатами. Клуб наразі проводить оцінку бюджету, аби визначити можливість здійснення підписання.

За даними Sky Sports Italy, Аллегрі розглядає Рабьо як ключове підсилення середньої лінії команди.

Раніше повідомлялося, що мама Рабьо розкритикувала Марсель за відсторонення сина.