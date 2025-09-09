Італія

Захисник може отримати розтягнення литкового м’яза, клуб чекає результатів медичного обстеження.

У Лаціо виникли проблеми зі станом Мануеля Лаццарі. Захисник клубу повідомив про підозру на розтягнення литкового м’яза, повідомляє LaLazioSiamoNoi.

Протягом найближчого часу футболіст пройде серію медичних тестів, щоб визначити ступінь травми та терміни відновлення.

Мануель Лаццарі виступає за Лаціо з 2019 року. У минулому сезоні він провів 34 матчі та віддав два асисти. Чинний контракт гравця розрахований до 2027 року, а також у його активі є три поєдинки за збірну Італії.

Нагадаємо, Інсіньє знову запропонували Лаціо.