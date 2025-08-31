Італія

Результати матчів Серії А.

У матчі 2-го туру чемпіонату Італії Лаціо на своєму полі здобув розгромну перемогу над Вероною з рахунком 4:0.

Головним героєм зустрічі став Таті Кастельянос, який відзначився голом і двома результативними передачами. Свої м’ячі також забили Маттео Гендузі, Маттіа Дзакканьї та Булайє Діа.

Після цього успіху римляни здобули перші очки в новому сезоні Серії А, а в наступному турі зіграють на виїзді проти Сассуоло. Верона ж із одним набраним пунктом прийматиме Кремонезе.

Лаціо — Верона 4:0

Голи: Гендузі, 3, Дзакканьї, 10, Кастельянос, 41, Діа, 82

Лаціо: Проведель — Марушич, Хіла, Провстгор, Тавареш (Пеллегріні, 66) — Гендузі, Ровелла, Деле-Баширу (Белах'ян, 78) — Канчельєрі, Кастельянос (Діа, 78), Дзакканьї (Педро, 66)

Верона: Монтіпо — Нуньєс, Нельссон, Ебосс (Фресе, 46) — Чам, Харруї, Бернед, Сердар, Брадарич — Жоване — Сарр

В іншому матчі туру Інтер на власному полі сенсаційно поступився Удінезе з рахунком 1:2. "Нерадзуррі" повели в рахунку завдяки голу Дензела Думфріса на 17-й хвилині, проте гості швидко відповіли двома голами, авторами яких стали Кейнан Девіс та Артур Атта.

Після двох турів Інтер має в активі одну перемогу та одну поразку, тоді як Удінезе набрав чотири очки, здобувши перемогу та нічию.

Інтер — Удінезе 1:2

Голи: Думфріс, 17 - Девіс, 29 (пен), Атта, 40

Інтер: Зоммер — Біссек, Ачербі (Аугусто, 83), Бастоні — Думфріс, Барелла (Бонні, 83), Чалханоглу (Еспозіто, 68), Сучич (Мхітарян, 63), Дімарко (Зелінські, 83) — Тюрам, Мартінес

Удінезе: Сава — Бертола (Гоглічідзе, 46), Крістенсен, Соле — Ехізібуе, Атта, Карлстрем, Пйотровські (Еккеленкамп, 70), Земура — Девіс (Саррага, 70), Байо (Букса, 63)

Попередження: Мартінес — Бертола