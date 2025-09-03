Італія

Італієць підтримує хороші стосунки з Мауріціо Саррі, проте римляни зможуть підписували гравців аж у січні.

Колишній вінгер Торонто Лоренцо Інсіньє, який перебуває зараз у статусі вільного агента, знову був запропонований Лаціо, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

34-річний італієць має чудові стосунки з головним тренером римлян Мауріціо Саррі, з яким він тривалий час працював у минулому в Наполі.

Втім, здійснити трансфер у найближчі місяці банально неможливо. Лаціо не може підписувати нових гравців до січня через заборону на літнє трансферне вікно для купівлі футболістів на тлі порушення ФФП.

Нагадаємо, що Лоренцо Інсіньє покинув Торонто на початку липня 2025 року на правах вільного агента. Минулого сезону він зіграв 13 матчів, в яких забив 1 гол та віддав 3 асисти.